Conheça a nova versão 100% elétrica do Mustang

O Mustang Mach-E é um SUV elétrico que impressiona com sua aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 3.7 segundos. Com um design distinto da versão Coupe, ele oferece um porta-malas espaçoso de 402 litros, além de outro compartimento frontal de 139 litros. Equipado com freios Brembo de alta performance e pneus Pirelli P Zero, o carro garante excelente aderência. Sua central multimídia de 15,5 polegadas inclui Apple CarPlay e Android Auto. A autonomia chega a 400 km por recarga, tornando-o uma opção atraente entre os carros premium.