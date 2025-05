Conheça as tendências e tecnologias automotivas diretamente da China

Na 21ª edição do Xangai Auto Show, a China reafirma sua liderança na indústria automotiva. A Yangwang apresenta o SUV de luxo U8, com design imponente e detalhes em ouro. O U9, um esportivo elétrico com 1200 cavalos, faz de 0 a 100 km/h em 2,3 segundos. A Denza surpreende com a van premium D9 e o inovador Denza Z, um superesportivo com volante retrátil para condução autônoma. Eventos como este confirmam o protagonismo tecnológico da China no setor automotivo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!