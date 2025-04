Conheça dez pick-ups que deveriam chegar ao Brasil

O mercado de pick-ups está crescendo no Brasil, ficando atrás apenas dos SUVs e dos hatchbacks compactos. Entre os modelos que poderiam se destacar no país, estão a Hyundai Santa Cruz, conhecida por sua base no SUV Tucson, e a Honda Ridgeline, com sua construção em monobloco. A Chevrolet Colorado, versão americana da S10, e a Renault Alaskan, baseada na Nissan Frontier, também são citadas. As japonesas Mazda BT50 e Nissan Titan, e as americanas GMC Canyon, Sierra e Hummer EV, ligadas à General Motors, merecem atenção. Por fim, a Toyota Tundra, com histórico de sucesso da marca, e a futurista Tesla Cyber Truck completam a lista de veículos que poderiam atrair o público brasileiro.



