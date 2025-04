Conheça o novo Yamaha XMAX 2025

A Yamaha XMAX 2025 , repaginada em 2025, destaca-se entre os scooters mais vendidos. Com potência de 22,8 cavalos e autonomia de até 32 km/l, apresenta motor com refrigeração líquida e transmissão automática CVT.



O modelo oferece controle de tração, ABS nas duas rodas e um amplo porta-malas sob o banco. As melhorias incluem rodas de 15 polegadas na dianteira e 14 na traseira, novas setas integradas e painel de instrumentos com navegação. O preço sugerido é R$36.390 mais frete.



