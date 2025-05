Conheça o Yangwag U8, o SUV de luxo da BYD que flutua na água

A nova linha de luxo Yangwang, da marca BYD, reforça o avanço da indústria automotiva chinesa no cenário global. Composta pelos modelos U7, U8 e U9, a família impressiona pelo design moderno e pelas tecnologias inovadoras.



O Auto Record foi até a China para conhecer de perto o Yangwang U8, um SUV híbrido plug-in equipado com quatro motores elétricos e um motor a combustão, que juntos entregam impressionantes 1.200 cavalos de potência.



Entre os destaques está o modo de flutuação de emergência, que permite ao veículo flutuar por até 30 minutos em situações críticas — uma inovação voltada à segurança e à versatilidade em ambientes extremos. O modelo também se sobressai pela sensação de estabilidade e potência ao dirigir, além de oferecer um interior sofisticado, com acabamento em suede de alto padrão.



O Yangwang U8 é atualmente o carro de produção mais caro da China, simbolizando uma nova era para o segmento de luxo no país e oferecendo uma experiência verdadeiramente única ao volante.



