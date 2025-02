Conheça os 10 carros mais baratos do Brasil em 2025

Em 2025, os carros mais baratos no Brasil são liderados pelo Citroën C3, com preço de R$ 70.590. Em segundo lugar, está o Fiat Mobi, custando R$ 76.990. O Peugeot 208 ocupa a terceira posição, com valor de R$ 77.240. Na quarta colocação, está o Renault Stepway por R$ 86.990, seguido pelo Fiat Argo na quinta posição, custando R$ 89.990. O Citroën Basalt aparece no sexto lugar, por R$ 91.990. Em sétima posição está o Volkswagen Polo, por R$ 92.990. O oitavo lugar é ocupado pelo Hyundai HB20, com preço de R$ 93.310, seguido do Chevrolet Onix em nono, custando R$ 93.770.



