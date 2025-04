Conheça os pontos positivos e negativos do EX30

O EX30 é um SUV compacto 100% elétrico da Volvo, projetado pela designer alemã Katharina Sachs. Ele utiliza um cartão para abertura e possui um interior espaçoso graças às baterias no assoalho. Sem botão de partida, basta colocar a alavanca em D para dirigir. Ideal para quatro pessoas, o carro foi testado em Campos do Jordão, onde suas características dinâmicas foram elogiadas, apesar de algumas sugestões para uma suspensão mais firme. O modelo oferece volante multifuncional e design minimalista, atingindo um público que prioriza inovação e praticidade.



