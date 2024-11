Creta N Line: descubra o que mudou na versão esportiva do SUV compacto

Desenvolvido pela divisão N Line da Hyundai, o CRETA N Line exibe um visual esportivo e acabamento premium, com detalhes em cinza brilhante. O novo SUV vem de série com tecnologias que tornam o dia a dia mais prático e eficiente. Além disso, o CRETA N Line conta com o pacote de segurança Hyundai SmartSense e um motor que combina alto desempenho com baixo consumo de combustível.