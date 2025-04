Desafio e aventura marcam o Lagartixa Trophy 2025 nas trilhas off-road

O evento Lagartixa Trophy 2025 desafia veículos e pilotos em duas competições off-road: o Lagartixa, para iniciantes, e o Calango, uma aventura de três dias para veículos mais pesados. "Aqui é só adrenalina", descreve o competidor Marcos Bittencourt, destacando o espírito de camaradagem que permeia o evento.



Os competidores não apenas acumulam pontos e controlam seus tempos, mas também fortalecem laços através de churrascos e expedições. "O povo do off-road é um povo pé no chão", afirma outro entusiasta, refletindo a paixão e união que caracterizam o evento.



