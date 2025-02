Despedida de modelos icônicos: conheça carros que saíram de linha em 2024

Em 2024, diversos modelos de carros deixaram o mercado. Entre eles estão o Chevrolet Cruze e Sport 6, que enfrentaram dificuldades no domínio dos SUVs e venderam menos de mil unidades. O Tracker na versão Midnight também se despediu, apesar de seu sucesso. O Citroën C4 Cactus, último remanescente da antiga Citroën, fechou sua produção em Porto Real, Rio de Janeiro. A Peugeot retirou o 3008 e o elétrico E208 de seu catálogo. O Renault Logan, apesar de boas vendas, também saiu de linha, restando apenas o Stepway. No segmento elétrico, o Nissan Leaf não resistiu à concorrência e se despediu com 70 emplacamentos em 2024. A Hyundai descontinuou os modelos Kona e IONIQ sedã, além da primeira geração do Creta Action, substituída por uma nova versão. Esses veículos, queridos por muitos, agora dão espaço para novas gerações de automóveis.