Econômicos e mais seguros: saiba o que mudou no BYD Song Pro, King e Yuan Plus

A BYD apresentou sua linha para 2026 com foco em segurança e design. O SUV elétrico E-One Plus tem 204 cavalos, autonomia de 400 km, e novo interior escurecido que aprimora o acabamento. O híbrido Song Pro combina 235 cavalos de potência e roda até 120 km no modo elétrico, agora com tecnologia ADAS.



O King compartilha características com o Song Pro, oferecendo segurança e espaço interno com porta-malas de 450 litros. Todos os modelos priorizam segurança com alerta de colisão e frenagem autônoma.



