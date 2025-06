Encontro de apaixonados por Ford reúne mais de 250 carros antigos em Brasília

O evento Ford & Friends, em Brasília , superou as expectativas ao reunir mais de 250 veículos. Participantes compartilharam histórias pessoais, como a restauração de um Ford Sport XR3 1988 e um raro Mustang Grandé 1972. "O importante é reunir, conversar e trocar ideias", destacou um dos organizadores. A diversidade de modelos foi bem-vinda, estimulando discussões sobre modificações e manutenção. Novas edições do evento já estão nos planos.



