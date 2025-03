Encontro de miniaturas reúne apaixonados de todas as idades

O Encontro Brasileiro da Diecast chega à sua 23ª edição no Galpão 17, atraindo um público fiel e entusiástico. O evento oferece uma variedade de atrações, incluindo miniaturas, RC Drift, RC Truck, além de atividades lúdicas para crianças e teatro. Um participante expressou sua alegria em fazer parte do evento e destacou a gratificação de ver seu trabalho exposto: "É muito gratificante ver o meu trabalho exposto sendo respeitado, sendo conhecido pelas pessoas." Para mais informações, os interessados podem seguir as redes sociais do evento.



