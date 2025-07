Encontro de modelos Volkswagen movimenta shopping em Brasília

No estacionamento de um shopping em Brasília ocorreu um encontro de carros com foco na marca Volkswagen. Veículos chegaram ao local gradualmente, incluindo modelos Air Cooled e versões mais modernas. Os organizadores não estabeleceram ano específico para os automóveis. O evento atraiu colecionadores e entusiastas que expuseram seus veículos após períodos guardados nas garagens.



