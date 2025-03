Engenharia nacional ganha destaque no desenvolvimento de carros globais

A engenharia brasileira está cada vez mais presente na criação de veículos com alcance internacional. O Jeep Commander ilustra esse protagonismo como o primeiro modelo da marca desenvolvido fora dos Estados Unidos. A Stellantis, grupo responsável pelas marcas Jeep, Fiat, Citroën, e Peugeot, desenvolve modelos como Fiat Toro e RAM Rampage. A Chevrolet, por sua vez, destaca-se com a Nova Montana, agora vendida em países como o México.



Isabella Vianna, gerente de design da Stellantis na América do Sul, enfatiza a integração perfeita entre engenharia e design, essencial para a tropicalização dos veículos, adaptando-os ao mercado brasileiro. Ela destaca que "não adianta ser só o estilo. Tem que ter tecnologia, funcionalidade, segurança e qualidade". O trabalho conjunto garante que os carros brasileiros sejam modernos e cada vez mais tecnológicos.



