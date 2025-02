Evento de carros antigos reúne 70 mil pessoas no Parque da Cidade

O pavilhão do Parque da Cidade sediou um evento automotivo que reuniu cerca de 70 mil pessoas ao longo de três dias. O encontro contou com veículos originais e modificados. "Aqui só tem carro bom, divertido", comentou um entusiasta presente no evento. Entre as atrações estava a demonstração do Paint Protection Film (PPF), uma película protetora para pintura que pode proteger contra arranhões e manchas. A expectativa é grande para a temporada de eventos automotivos na capital, que se iniciará em breve.