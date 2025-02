Evento em Brasília celebra o Dia Nacional do Fusca com exposição de veículos clássicos

O Dia Nacional do Fusca, celebrado em 20 de janeiro, reuniu colecionadores e entusiastas em Brasília. O evento, realizado no pátio do Caixa Cultural, contou com a exposição de modelos clássicos como o Fusca 1200 de 1966. Destaque também para um casal que transformou uma Kombi Safari em moradia, anunciando uma viagem de 30 mil km pelo Brasil até Ushuaia, na Argentina.