Exclusivo: Auto Record revela os carros da GM que podem chegar ao Brasil

Representantes do grupo da General Motors em Detroit apresentaram novos veículos de alta tecnologia e desempenho que podem, futuramente, desembarcar no mercado brasileiro. Entre os destaques está o Cadillac Escalade IQ, SUV 100% elétrico com capacidade para sete ocupantes, central multimídia de última geração e o avançado sistema de condução autônoma Super Cruise.



Outro modelo que chamou atenção foi o Corvette E-Ray, híbrido de alto desempenho que acelera de 0 a 100 km/h em apenas 2,5 segundos — uma verdadeira resposta americana aos superesportivos europeus. Já a Hummer EV, uma picape elétrica equipada com três motores e potência de 1.000 cavalos, atinge os 100 km/h em impressionantes 3,5 segundos.



Apesar da sofisticação, os preços elevados — entre R$ 600 mil e R$ 1,2 milhão — levantam dúvidas sobre a viabilidade comercial desses veículos no Brasil. Ainda assim, a GM sinaliza disposição em ampliar seu portfólio com modelos de alto valor agregado e tecnologia de ponta.



