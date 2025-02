Expedição até Águas Lindas: veja aventura com a nova Amarok V6

Partindo de Alto Paraíso, Goiás, a expedição segue rumo a Águas Lindas, percorrendo cerca de 400 km. A região é repleta de atrativos naturais e a viagem destaca as condições variáveis das estradas, desde o asfalto até os 120 km de estrada de chão. Durante o trajeto, são comentadas as atualizações e o desempenho da nova Amarok V6, como o consumo de 10,5 km/l e a potência do motor V6. Chegando ao Complexo de Águas Lindas, as belezas naturais são exploradas, justificando o valor pago para acesso ao local.