Fazenda produtora de vinho no Distrito Federal promove turismo enogastronômico

Uma fazenda produtora de vinho localizada no Distrito Federal é o cenário da gravação do programa. A região tem visto um crescimento na produção de vinhos e oferece uma experiência enogastronômica que inclui produtos locais harmonizados com os vinhos. O local visa atrair visitantes para conhecer a produção vitivinícola brasileira e desfrutar da natureza do Cerrado.



