Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Fazenda produtora de vinho no Distrito Federal promove turismo enogastronômico

Experiência enogastronômica destaca produção de vinhos e contato com a natureza no Cerrado. Além disso, visitantes podem conferir unidades do novo Nissan Kicks

Auto Record Brasília|Do R7

Uma fazenda produtora de vinho localizada no Distrito Federal é o cenário da gravação do programa. A região tem visto um crescimento na produção de vinhos e oferece uma experiência enogastronômica que inclui produtos locais harmonizados com os vinhos. O local visa atrair visitantes para conhecer a produção vitivinícola brasileira e desfrutar da natureza do Cerrado. Além disso, visitantes podem conferir unidades do novo Nissan Kicks no local.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Cerrado
  • Distrito Federal
  • Novo
  • Turismo
  • Vinhos

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.