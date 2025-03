Felipe Nasr destaca carreira e novo Taycan 2025 em evento no interior de SP

Felipe Nasr discutiu sua trajetória no automobilismo durante o lançamento do novo Taycan 2025. Criado em Brasília , ele aprendeu a pilotar com o apoio de sua família, que tinha uma oficina de preparação de carros. O piloto destacou sua carreira que inclui passagens pela Fórmula 1 e vitórias no Campeonato IMSA.



Nasr falou sobre a performance do Taycan Turbo GT, que quebrou um recorde em Interlagos. Por fim, expressou seu desejo pela reabertura de um autódromo em Brasília, ressaltando sua importância para o esporte e a economia local.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!