Festival Interlagos 2025: confira os lançamentos e destaques em duas rodas

No Festival Interlagos 2025, a Royal Enfield apresentou a Guerrilla 450, com motor de 450 cilindradas e iluminação full-LED, como um dos principais destaques. Além disso, a Classic 350 ganhou atualizações estéticas sem alteração de preço, enquanto a nova Classic 650 monoposto, com motor bicilíndrico, chamou atenção pelo estilo retro.



A CF Motos, que começará a vender motocicletas no Brasil em 2026, destacou a Bex 450 e a CLX, oferecendo opções para diferentes perfis de pilotagem. A Bex 450 é uma big trail robusta, com motor bicilíndrico e 44 cavalos, projetada para off-road. Por outro lado, a CLX é equipada com um motor de 700 cilindradas, voltada para uma experiência mais custom.



A Shineray, em parceria com a QJ Motors, lançou a marca SMB no Brasil, apresentando modelos como a Adventure 400 e a Gran Milano, que já estão disponíveis nas concessionárias brasileiras. Com inspirações nas motos Harley-Davidson, essas motocicletas prometem elevar o padrão da marca no país.



