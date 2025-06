Festival Interlagos Carros: confira em primeira mão os principais lançamentos

No Festival Interlagos Carros 2025, várias marcas trouxeram novidades. A GAC exibiu o GS4 Hybrid e eletrônicos como o ION Y e o HypTec HT, que se destaca pelas portas tipo asa de gaivota. A Abarth revelou o Pulse com motor turbo de 185 cavalos e design revisado. O novo Ford Territory apareceu com uma frente redesenhada e o motor EcoBoost. O Yang Yu Wang U9 da Bill Eidim, com 1300 cavalos, impressionou pela sua suspensão inovadora, embora não seja confirmado no Brasil.



