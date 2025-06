Festival Interlagos Carros reúne lançamentos e inovações do setor automotivo

O Festival Interlagos Carros, considerado o maior evento dedicado a automóveis no mundo, movimentou São Paulo com grandes novidades de várias montadoras.



A marca chinesa GWM chamou atenção ao apresentar a picape Poyer e o luxuoso SUV Haval H9, além de confirmar para julho o início da produção do H6. No estande da Honda, os holofotes se voltaram para o Civic híbrido, que chega com novas tecnologias, e o HR-V reestilizado, que ganhou melhorias no visual.



Já a americana Ram impressionou o público com as imponentes picapes 2500 e 3500, agora com motores ainda mais potentes e design atualizado para reforçar sua robustez.



