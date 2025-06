Festival Interlagos destaca a Royal Enfield Guerrilla 450

A Royal Enfield apresentou a revolucionária moto Guerrilla 450 no Festival Interlagos, destacando seu motor de 40 cavalos e torque elevado em baixas rotações. Diferente de outros modelos da marca, a suspensão não é invertida.



Montada em Manaus, a Guerrilla 450 contará com um sistema de pré-venda estruturado. O preço ainda não foi oficializado, mas estima-se que fique entre R$ 26.990 e R$ 28.990.



