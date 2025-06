Festival Interlagos destaca inovações em veículos híbridos e elétricos

No Festival Interlagos, a Omoda apresentou dois modelos híbridos: o Omoda 7, um SUV médio com motor turbo de 339 cavalos e autonomia de até 28 km por litro, e o Omoda 5, que possui motor de 145 cavalos e consumo de 21,5 km por litro. A Volvo destacou o EX30 Cross Country, com dois motores elétricos totalizando 429 cavalos e aceleração de zero a cem em 3,6 segundos. Durante o evento, a atmosfera foi de entusiasmo com as novas tecnologias e a participação do público.



