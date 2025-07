Fiat Fastback 2026 estreia com visual renovado e mais tecnologia

A Fiat apresentou o novo Fastback 2026 com atualizações no design e novos equipamentos. O modelo recebeu mudanças na parte dianteira, incluindo uma nova grade preta e faróis full LED, além de novas rodas em todas as versões. O interior traz como destaque o teto solar fixo. Na motorização, a versão Impetus vem equipada com o motor T200 de 130 cavalos. Os preços variam de R$ 119.990 a R$ 177.990, dependendo da configuração.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!