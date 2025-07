Fiat Titano ganha atualizações para se aproximar as líderes do segmento

A Fiat lançou a nova picape Titano 2026 com atualizações significativas. A motorização agora conta com um motor diesel de 2.2 litros que gera 200 cavalos de potência e torque de 450 newton metros.



A linha inclui três versões: Endurance (manual), Volcano (automática) e Ranch (automática). A versão Ranch possui recursos como assistente de permanência em faixa e frenagem automática. O interior recebeu melhorias na central multimídia e no painel TFT colorido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!