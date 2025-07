Ford Bronco 2025 fica mais completo e pronto para encarar qualquer tipo de terreno

O novo Ford Bronco 2025 chegou com um facelift, mantendo o motor 2.0 EcoBoost de 253 cavalos e o câmbio automático de 8 velocidades. A nova central multimídia, agora com tela de 13,2 polegadas, melhora a experiência a bordo. O preço do SUV segue em R$ 260 mil.



O modelo traz itens como aquecimento dos bancos e do volante, câmera 360 graus e nove airbags, reforçando o foco em segurança. Versátil, o Bronco continua sendo uma opção com identidade marcante e tradição, ideal tanto para o uso urbano quanto para aventuras em off-road leve.



