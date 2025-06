Ford Everest é lançado na Argentina e mira concorrência com a Toyota SW4

A Ford lançou oficialmente o SUV Everest na Argentina, posicionando o modelo como um forte concorrente da Toyota SW4. Na versão Titanium, o veículo é equipado com motor 2.3 a gasolina, que entrega 300 cavalos de potência.



Com design inspirado na nova geração da Ranger, o Everest se destaca pelo teto panorâmico, interior sofisticado e central multimídia com tela digital de 12 polegadas. O SUV acomoda até sete ocupantes e oferece versatilidade na configuração dos bancos, permitindo ajustes no espaço do porta-malas.



