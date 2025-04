Ford F-150 e Maverick ganham versão focada no off-road

A Ford apresentou suas novas picapes F-150 e Maverick na versão Tremor na praça de Shanghai. Guilherme Maia, do portal BFMS, esteve presente e comentou sobre as características marcantes como suspensão elevada e para-choques otimizados para o off-road. A Maverick agora possui pneus maiores, detalhes em laranja e uma multimídia atualizada. Já a F-150 apresenta bancos luxuosos e uma mesa interna prática. Informações adicionais serão divulgadas nas próximas feiras agro com a participação da Ford.



