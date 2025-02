Ford Mustang GT Performance: potência e Eexclusividade no último Muscle Car

O Ford Mustang GT Performance 2025 é o último Muscle Car do mundo, combinando um motor Coyote 5.0 V8 com 488 cavalos e 564 Nm de torque. Este carro esportivo não só oferece potência, mas também segurança, com freios Brembo e assistentes semi-autônomos. Internamente, destaca-se o painel digital e um sistema de som premium com 11 alto-falantes. Oferecendo uma experiência de condução única, o Mustang permite ajustar o escape de silencioso a esportivo. Apesar de não ser o mais potente, proporciona uma experiência ao volante que nenhum outro carro oferece. A exclusividade vem a um preço de R$ 529 mil. Para quem busca tradição e modernidade, o Mustang é mais do que um carro, é uma experiência única.