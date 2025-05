Ford Mustang manual exclusivo chega ao Brasil em edição limitada

A Ford anunciou a chegada do novo Mustang, agora com câmbio manual, ao Brasil. O modelo é impulsionado por um motor V8 e será comercializado em uma edição limitada de 200 unidades, com um preço sugerido de R$ 600 mil. Inicialmente, as vendas são destinadas aos proprietários de Mustangs, seguidas pelos donos de outros modelos da Ford. O carro apresenta rodas aro 19, elementos em bronze na carroceria, e está disponível em três cores.



Internamente, o Mustang manual oferece um painel digital completo e um volante revestido em couro premium. Caso todas as unidades sejam vendidas, essa oportunidade se tornará ainda mais rara para os fãs brasileiros dos muscle cars.



