Ford Ranger Raptor: um monstro legalizado para as ruas

Inspirada nas corridas no deserto e com DNA Ford Performance, a Ranger Raptor é equipada com o motor mais potente já lançado no segmento no Brasil e com amortecedores FOX Racing. Ela é um verdadeiro monstro das trilhas, passando por cima de qualquer coisa em seu caminho. Capacidade Off-Road inigualável: a Ranger Raptor nasceu para superar qualquer desafio Off-Road com 7 modos de condução, diferencial traseiro e dianteiro blocante.