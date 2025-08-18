Geely EX5: conheça os pontos positivos e negativos do novo SUV elétrico

O Geely X5, SUV 100% elétrico, está disponível nas versões Pro e Max. A Pro oferece 413 km de autonomia, enquanto a Max tem 349 km, devido ao sistema ADAS. O interior é espaçoso, com entre-eixos de 2,75 metros e bancos confortáveis.



O motor proporciona um bom desempenho, alcançando de 0 a 100 km/h em 6.9 segundos. No entanto, o veículo não inclui o carregador padrão na compra, e a versão Max apresenta uma leve redução de potência.



