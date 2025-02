Giro da semana: Caoa Cherry e Chevrolet anunciam novidades no mercado automotivo brasileiro

A Caoa Cherry anunciou planos de investir em novos modelos da família Tiggo. Um teaser sugere o lançamento do Tiggo 7 na versão híbrida plug-in e do Tiggo 8 restilizado, com produção no Brasil. A Nissan manterá o modelo atual do Kicks, agora chamado de Kicks Play, com três versões disponíveis. A Chevrolet revelou um programa para restaurar e vender veículos clássicos, incluindo Opala e Monza, sob o nome Vintage Chevrolet. O Pagani Utopia se tornou o carro mais caro do Brasil, custando cerca de R$ 60 milhões, com capacidade para acelerar de 0 a 100 km/h em menos de 3 segundos.