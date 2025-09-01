Giro da semana: carro elétrico U9 da BYD quebra recorde de velocidade

A marca BYD estabeleceu um novo recorde com seu carro esportivo elétrico U9 Track Edition na pista de Papenberg, Alemanha. O veículo atingiu a velocidade de 472,41 km/h durante os testes realizados pelo piloto Marc Basseng.



A versão modificada do U9 possui 3.000 cavalos de potência. O recorde anterior pertencia ao Rimac Nevera R com uma velocidade máxima de 431 km/h registrada em julho deste ano.



