Giro da semana: confira as notícias e curiosidades do universo automotivo

A Morgan Motor Company lançou o Supersport 2025, com estrutura de madeira na carroceria e motor BMW de 340 cavalos, conhecido por não utilizar câmbio manual, mas um automático ZF que o torna mais prático para o uso diário. O veículo custa em média R$ 777.000.



Já a Honda revelou, em grande estilo, a resistência dos ganchos de reboque do SUV Passport Trail Sport ao pendurar três veículos em um guindaste, mostrando a importância do reboque no mercado norte-americano. No Brasil, a Renault introduziu a linha 2026 do Kwid, disponível em quatro configurações, com preços variando de R$ 78.410 a R$ 85.140, incluindo a nova versão Iconic.



