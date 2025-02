Giro da semana: conheça o Mustang GT Performance e outras inovações automotivas

O giro da semana do Auto Record desse domingo (19) traz o poderoso Mustang GT Performance, com motor V8 de 488 cavalos e capaz de ir de 0 a 100 km/h em pouco mais de quatro segundos. O carro, agora também na versão elétrica, é ideal para quem busca prazer ao dirigir. Além disso, mostra que o Renault 5 E-Tech foi eleito carro do ano na Europa, destacando-se pelo design inovador e tecnologia sustentável. O superesportivo elétrico BYD Yangwang U9 chega ao Brasil, impressionando com seus 1.300 cavalos de potência e recursos inovadores como a suspensão que permite "saltar" pequenos obstáculos.