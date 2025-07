Giro da Semana: mudanças tecnológicas revolucionam setor automotivo

A Mercedes-Benz anunciou uma nova tecnologia de direção por cabo elétrico, que elimina a conexão direta entre o volante e as rodas. O modelo EQS deve ser o primeiro a contar com essa inovação, que promete manobras mais ágeis e precisas.



A Chevrolet apresentou a Silverado EV Trail Boss, uma picape elétrica desenvolvida para enfrentar terrenos acidentados. O modelo se destaca pela capacidade de reboque de 5 toneladas e carga útil de 952 kg. Outras novidades incluem a Chevrolet Amarok, flagrada em testes na Argentina, e o Renault Boreal, que está sendo preparado para o mercado brasileiro. Já a Xiaomi lançou na China o SUV YU7, com impressionante autonomia de 830 km.



