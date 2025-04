Giro de Semana: montadoras chinesas e Yamaha estão em destaque no Brasil

A montadora chinesa Xpeng registrou seu carro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial e iniciou contratações no Brasil. O modelo P7 Plus terá versões com até 313 cavalos e autonomia de até 700 km. O GWM Tank, lançado oficialmente por R$333 mil, possui motorização híbrida e pode rodar 76 km no modo elétrico. A nova moto Tenere 700 da Yamaha, esgotada em 25 minutos durante a pré-venda, chegará às concessionárias em setembro por R$72.990.



