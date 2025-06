GM detalha lançamentos da Chevrolet para 2025 com foco em tecnologia e sustentabilidade

A GM (General Motors) abriu as portas de seu centro tecnológico em Detroit, nos Estados Unidos, para apresentar ao Auto Record suas mais recentes inovações em mobilidade. Fábio Rua, vice-presidente da GM na América do Sul, destacou que a montadora está focada em oferecer opções a combustão, híbridas e 100% elétricas, mirando diferentes perfis de consumidores.



Entre os lançamentos confirmados para 2025 estão cinco modelos da Chevrolet: Spark elétrico, Captiva elétrica e as versões reestilizadas do Onix, Onix Plus e Tracker. Fábio Rua reforçou o compromisso da GM em avançar em segurança, tecnologia e design, além de ampliar a presença desses veículos em mercados fora dos Estados Unidos.