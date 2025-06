Haval H6 HEV One chega ao Brasil por R$ 199 mil com proposta híbrida mais acessível

O Haval H6 HEV One é um híbrido com motor 1.5 turbo a gasolina unido a um motor elétrico, gerando 243 cavalos de potência. A aceleração de 0 a 100 km/h ocorre em 7,9 segundos. Para tornar o carro mais acessível, a GWM simplificou alguns componentes, como rodas e a ausência do teto solar, resultando em uma economia de cerca de R$ 20 mil no preço final.



Apesar das simplificações, o interior permanece sofisticado, com bancos de couro e um painel 100% digital. A versão é limitada a 2.000 unidades, com preço inicial de R$ 199 mil. Esta estratégia busca oferecer um modelo mais acessível, mantendo a qualidade. A GWM acredita que este modelo continuará no mercado por tempo indefinido.



