Hyundai Creta Ultimate combina potência, conforto e tecnologia para toda a família

O Hyundai Creta Ultimate surge como uma opção ideal para famílias, combinando conforto e potência. A versão mais completa deste SUV compacto conta com um motor 1.6 turbo do Tucson, conferindo-lhe o título de SUV compacto mais potente do Brasil. As mudanças no design externo incluem uma iluminação robusta com detalhes em LED e um porta-malas com capacidade de 422 litros.



Apesar disso, pequenos detalhes como falta de amortecimento no capô e acabamento interno com pintura fosca são apontados como áreas de melhoria para um carro dessa categoria, que custa R$ 189.990. Em termos de desempenho, o Creta Ultimate apresenta consumo médio de 11,5 km/l na cidade com gasolina.



O veículo traz uma série de recursos tecnológicos, incluindo câmera 360 graus e sistema ADAS (Advanced Driver Assistance System), que oferece assistência à condução, proporcionando segurança extra aos motoristas. No interior, o Creta Ultimate se destaca pelo acabamento e tecnologias, como resfriamento de banco e controles manuais no volante, que aprimoram a experiência ao dirigir.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!