Inovações no mundo automotivo: carro voador, Jaguar elétrico e novo Volkswagen

A startup americana Aleph Aeronautics apresentou o Model A, um protótipo de carro voador que realizou seu primeiro voo urbano na Califórnia. O veículo, com design inovador e hélices ocultas no chassi, pode transportar duas pessoas. Ele tem autonomia de 321 km em solo e até 117 km em voo, custando aproximadamente 300 mil dólares. Mais de 3.200 pré-reservas já foram feitas, demonstrando grande interesse no mercado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!