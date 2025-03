Jeep Compass ganha motor 2.0 turbo Hurricane e impressiona pelo desempenho

O Jeep Compass agora vem equipado com o motor 2.0 turbo Hurricane, oferecendo 272 cavalos de potência e torque de 40,8 kg. Este motor, também usado no Wrangler e na nova Rampage, permite que o Compass acelere de 0 a 100 km/h em apenas 6.3 segundos. Apesar de não ter o botão Sport, a rápida resposta ao acelerar garante uma condução dinâmica.



O porta-malas acomoda 476 litros, expandindo para 1180 litros com os bancos traseiros rebatidos. Ideal para quem aprecia performance, o Compass Blackhawk se destaca pela suspensão calibrada, que proporciona controle tanto na cidade quanto em off-road.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!