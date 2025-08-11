Jeep Nature leva donos de modelos 4X2 e 4X4 a desbravarem o cerrado do DF

O evento Jeep Nature aconteceu na região do Varjão, em Brasília , oferecendo aos proprietários da marca a oportunidade de testar seus veículos em trilhas desafiadoras. Modelos como Renegade, Compass, Willys e Gladiator estiveram presentes, demonstrando suas habilidades off-road, especialmente em terrenos com erosões e pedras.



Os participantes desfrutaram de vistas panorâmicas do Lago Paranoá e pontos turísticos de Brasília. Com interação entre os participantes e um incentivo à exploração das paisagens naturais, o evento celebrou o espírito de aventura da marca Jeep.



