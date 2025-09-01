Logo R7.com
Kardian 2026: confira o que mudou no SUV de entrada da Renault

O novo Renault Kardian 2026 foi revelado no Fama Museu, destacando mudanças na parte interna do veículo

Auto Record Brasília|Do R7

O novo Renault Kardian 2026 foi apresentado em Itu (SP), no Fama Museu. O veículo mantém o design anterior e agora conta com uma nova versão chamada Iconic. As principais alterações estão no interior do carro, que possui painel digital e central multimídia de 10 polegadas.

A motorização permanece a mesma: motor 1.0 turbo de 125 cavalos. Os preços variam entre R$ 113.680 e R$ 149.900 nas versões disponíveis.

