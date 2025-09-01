Kicks 2026: saiba os pontos positivos e negativos do modelo Nissan

Apresentado em uma fazenda na região rural de Brasília, o novo Nissan Kicks 2026 traz um design totalmente renovado, por dentro e por fora, marcando um novo momento da marca no Brasil. Equipado com motorização 1.0 turbo de 125 cavalos, o modelo tem preço inicial de R$ 165 mil e está repleto de tecnologia, incluindo central multimídia com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, além de avançados pacotes de assistência à condução.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!