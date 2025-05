Lançamento do Omoda 7 no Brasil: potência e design moderno

O Omoda 7, SUV híbrido plug-in, será lançado no Brasil com um motor 1.5 turbo e motor elétrico, resultando em 339 cavalos de potência. A aceleração de 0 a 100 km/h ocorre em 7,9 segundos. Durante uma viagem de quase mil quilômetros entre Shanghai e Wuhan, o carro demonstrou equilíbrio na suspensão e entrega de potência.



Inspirado no design Lexus, o veículo possui um porta-malas com capacidade estimada em 500 litros. O interior impressiona com acabamento de alta qualidade e uma central multimídia deslizante, demonstrando a inovação da indústria automotiva chinesa.



